Son dakika! Trabzonspor Visca için Başakşehir ile anlaştı
Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Trabzonspor Edin Visca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan bordo mavili ekip, Bosnalı oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sezonun ilk yarısında mükemmel bir performans göstererek ilk yarıyı lider bitiren Trabzonspor , transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Bu çerçevede Bordo-Mavililer'in son hedefi Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Edin Visca'ydı.
Trabzonspor, Edin Visca transferi konusunda Başakşehir'le anlaşmaya vardı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Safa Can Konuksever
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1478031051092070406
https://www.instagram.com/p/CYRg7pCo__q/