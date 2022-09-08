Trabzonspor ’un geçen sezon yaşadığı çifte kupalı zaferinde büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır’ın geleceği belli oldu.

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Trabzonspor, iç transfere yöneldi. Bordo-Mavili ekip takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

Abdülkadir Ömür ile 2024'e kadar

Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Trabzonspor, takımdaki geleceği merak edilen Abdülkadir Ömür ile de sözleşme yeniledi. Karadeniz ekibi 23 yaşındaki Milli futbolcu ile 2024'e kadar sözleşme uzattığını TFF'ye bildirdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Ömür’ün takımda kalıp kalmayacağıyla Bizim değerli bir oyucumuz. Gitme durumu yok. Türk futbolunun ve bizim en değerli oyuncularımızdan. Bir teklif yok, ondan gelen bir durum da yok” diye konuşmuştu.

Yeni sözleşmeler

İç transferde Bordo-Mavili ekip Djaniny ve Kağan Moradaoğlu ile 2025, Muhammed Taha Tepe ile ise 2027 yılına kadar sözleşme yeniledi.



