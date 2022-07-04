Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bordo-Mavililer, Aston Villa ile Trezeguet'in transfer için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
İstanbul'a gelmişti
Nwakaeme ile yollar ayrıldıktan sonra kanat bölgesine takviye yapması beklenen bordo-mavililer, anlaşma noktasına geldiği Trezeguet'yi transfer sürecini hızlandırmak için istanbul'a getirmişti.