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Son dakika! Trabzonspor Trezreguet'i KAP'a bildirdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Trabzonspor, Trezeguet'in transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

04 Temmuz 2022, Pazartesi 11:50 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor Trezreguet'i KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bordo-Mavililer, Aston Villa ile Trezeguet'in transfer için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

İstanbul'a gelmişti

Nwakaeme ile yollar ayrıldıktan sonra kanat bölgesine takviye yapması beklenen bordo-mavililer, anlaşma noktasına geldiği Trezeguet'yi transfer sürecini hızlandırmak için istanbul'a getirmişti.

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