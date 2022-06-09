Son dakika! Trabzonspor, Trezeguet için teklif yaptı

Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olamk için güçlü bir kadro kurmak isteyen şampiyon Trabzonspor, Mısırlı yıldız Trezeguet için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Trezeguet için Aston Villa'ya resmi teklifte bulundu.

Transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlaması beklenirken, hem Türkiye'den hem de başka liglerde takımların Mısırlı futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

3 Büyükler ile adı anıldı

Emre Belözoğlu yönetiminde Başakşehir'de gösterdiği performanslar ile adından söz ettiren Trezeguet'nin ismi, Beşiktaş başta olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Başakşehir ve Kasımpaşa dönemi

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması giyen Mısırlı futbolcu, 2019 yılında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'in kadrosuna katılan Trezeguet gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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