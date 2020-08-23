Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Yordan Osorio bombası...

Trabzonspor, 6 numarasını Brezilya'dan buldu ve Flavio Medeiros'u resmen renklerine bağladı. Yarın Türkiye'ye gelecek olan Flavio ile sezon başı 750 bin Euro'dan 4 yıllık anlaşan Fırtına, kulübü Bahia'ya da 1.2 milyon Euro ödeyecek. Sırada Wahbi Khazri ve Oliver Burke var.

SCARPA YEDEĞE ALINDI

St.Etienne'in Tunuslu forveti Khazri'de sorun çıkması halinde Palmeiras'tan Gustavo Scarpa gündeme alındı. Premier Lig ekibi WBA'da forma giyen ve sağ kanatta oynayan Oliver Burke için de anlaşma sağlanmak üzere. Oyuncu da kendini geliştirebilmesi için Trabzonspor'u istiyor.

STOPERE YORDAN OSORİO

Stoper için de yine bir Güney Amerikalı gündemde. Bonservisi Porto'da olan ve geçen sezon Zenit'e kiralanan Venezuelalı Yordan Osorio için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.

"DAHA DA İŞTAHLIYIZ"

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, yeni sezon için iddialı konuştu:"Geçen sezon hedefimiz lig ve kupa şampiyonluğu idi. Birini başardık. Aslında bu durum yeni sezon için bizi daha da iştahlandırıyor." Norveçli, vatandaşı Trondsen için de şunları söyledi: "Defansif yönü güçlüdür ve sol ayağını iyi kullanır. Ama onun adına işleri zorlaştırmamak için daha fazla şey söylemeyeceğim. O sahada kendini gösterecektir."

GENÇ AKPINAR ÜZDÜ

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Bordo-mavili ekibin 18 yaşındaki forveti Muhammet Akpınar'dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan genç oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Muhemmet'in bugün ameliyata alınacağı bildirildi.