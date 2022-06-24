Royal Antwerp forması giyen Didier Lamkel Ze ile Trabzonspor ’un ilgilendiği öne sürüldü. Fransız basınına göre; Fenerbahçe de oyuncunun peşinde. Esas mevkisi sol kanat olan 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, forvet ve sağ kenarda da oynuyor. 1.92 boyundaki Lamkel Ze, geçen sezon kiralık gittiği Metz’de 20 maça çıkarken, 7 gol, 3 asistlik skor katkısı gösterdi. Başarılı oyuncunun Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Wolfsburg'dan Ahmetcan'a kanca

Almanya’dan Bild’in haberine göre; Wolfsburg Ahmetcan Kaplan’ı yakından takip ediyor. 19 yaşındaki Ahmetcan için ‘süper yetenek’ vurgusu yapılırken, geleceğinin çok parlak olduğu ve şampiyonluk sezonunda Trabzonspor formasıyla 13 lig maçına çıktığı belirtildi. Rusya’dan Lokomotiv Moskova’nın 2.5 milyon Euro teklif ettiği Ahmetcan konusunda Trabzonspor’un beklentisi en az 5-6 milyon Euro ve sonraki satıştan pay.

Erce'nin hedefi İstanbul takımları

Daha fazla forma şansı bulmak için ayrılık kararı alan Erce Kardeşler’e Giresunspor, İstanbulspor ve Kasımpaşa’nın ilgisi var. Anadolu’dan 1-2 takımın daha başarılı file bekçisine teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Erce’nin hedefi ise kariyerine İstanbul’da devam etmek ve 1. kaleci olarak transfer olmak. Bordo-Mavililer’in Erce’yi kiralık olarak göndermesi bekleniyor.