Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Visca için son rakam...

Yılan hikayesine dönen Edin Visca transferinde en kritik haftaya girildi... Geçtiğimiz süreçte başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından, teknik direktör Abdullah Avcı da bizzat eski kulübü Başakşehir’den kolaylık isterken, Edin Visca da ilk tercihinin Trabzonspor olacağını Göksel Gümüşdağ’a iletti. Başakşehir’in patronu, İrfan Can transferinde olduğu gibi işi kızıştırmaya çalışıp, Fenerbahçe ’yi hatta yurt dışından bazı kulüpleri dahi yarışa sokmaya uğraşmasına rağmen Bordo-Mavili yönetimin tavrı net. En son başarı bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro’luk teklif yapan Trabzonspor cephesi, “Bu rakamın üstüne çıkmayacağız” dedi.

Eğer süreci uzatırlarsa...

Küçülmeye giden ve 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Visca’yı kesin olarak satma kararı alan Başakşehir’de, Başkan Gümüşdağ’ın cevabı bekleniyor. Eğer süreç daha da uzatılmaya çalışılırsa, Trabzonspor masadan kalkacak ve temasları kesmediği listesindeki diğer kanat oyuncularına yönelecek.