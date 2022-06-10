Daha önce Güney ekibinden Bakasetas ve Siopis’i renklerine bağlayan Bordo-Mavililer’in, para artı takas formülüyle bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Trabzonspor ’da Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Enis Destan gibi genç oyuncuların Alanyaspor ’un radarında olduğu belirtilirken, taraflar arasında görüşme yapılacak. Ümit Milli Takım kampında bulunan başarılı orta saha oyuncusu, geçen sezon lig ve kupada 36 maça çıktı.

Kampa kadar 4 transfer

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak olan Trabzonspor, temmuz ayının başında ise Riva’da kampa girecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan, transferde en az 4 ismi İstanbul’daki çalışmalara yetiştirmeyi hedefliyor. Öncelikle sağ stoper, sağ bek ve sol beke takviye yapacak olan Fırtına, kanat ve orta sahaya da oyuncu alacak. Transfer sayısı, gitmesi muhtemel oyuncuların durumuna göre artacak.