Yeni sezona Abdullah Avcı önderliğinde başlayan Trabzonspor , Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı.

Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transfer olduğunu açıklayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen golcü oyuncu Umut Bozok'la resmen anlaşmaya vardı.

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Sabah'ın haberine göre; Fırtına, bonservisi Fransa Ligi ekiplerinden Lorient'te olan milli futbolcu için 2 milyon Euro civari bonservis bedeli öderken bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay verecek.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig 'de gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un maaşı ise 1 milyon Euro'nun üzerinde olacak.