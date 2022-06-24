Denswil, Eren Elmalı, Larsen ve Doğucan transferlerini bitiren Trabzonspor , gaz kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta savunmayı güçlendiren Bordo-Mavililer, şimdi rotayı ön tarafa çevirdi. Yeni sezonda Koita ile devam etmeyi düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Umut Bozok ismini yönetime vermişti. Bordo-Mavili kulübün kurmayları oyuncu cephesiyle görüşmelere devam ederken, süreci hızlandırmak adına Abdullah hoca bizzat devreye girdi. Göreve geldiği günden bu yana pek çok transferde kilit rol oynayan ve futbolcularla görüntülü görüşmeler yapan Avcı, Umut Bozok’la telefonda konuştu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ’de gol kralı olan yıldız forvete planlarını anlatan ve yeni sezondaki oyun kurgusuyla ilgili bilgi veren Avcı, kendisini takımda görmeyi çok istediğini söyledi.

Kulübü sorun değil

Bu görüşmenin ardından artık Trabzonspor Yönetimi oyuncu cephesinden net bir geri dönüş bekliyor. Umut Bozok’un menaceri farklı takımlarla temaslarını sürdürse de, Trabzonspor son gelişmeler sonrası ağır basıyor. Bonservis olarak 1.5 milyon Euro civarında bir rakamı Lorient’in kabul edeceği öğrenilirken, Fransızlar “Önce oyuncuyu ikna edin” cevabını vermişti.