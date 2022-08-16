Trabzonspor , transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Larsen, Eren, Doğucan ve Trezetguet’yi kadrosuna katıp Denswil’in bonservisini alan Bordo-Mavililer, ardından sessizliğe gömülmüştü. Ancak transfer fırtınası yeniden başladı. Önce Enis Bardhi, ardından Marc Bartra ve Montasser Lahtimi bombaları patladı. Yönetimin durmaya da hiç niyeti yok. Şimdi gözler forvet transferine çevrildi. Trabzonspor, daha önce de girişimlerde bulunduğu Umut Bozok defterini yeniden açtı. Geçen sezonu Kasımpaşa’da kiralık geçiren 25 yaşındaki oyuncu, ligde 38 maçta attığı 20 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Bonservisi Lorient’de bulunan golcü için pazarlıklar bir kez daha başladı.

Bu hafta bitebilir

Yönetim, Lorient ile yaptığı görüşmelerde 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya çok yakın. Daha önce Umut Bozok ile pazarlıklarda ilerleme sağlanamamıştı. Ancak bu kez, 25 yaşındaki forvet de 1 milyon Euro maaş ve bonuslardan oluşan teklife ‘evet’ dedi. Yönetim, bu transferi bitirmek için önemli mesafe katetti. Bu hafta Umut Bozok’un da Trabzon’a gelerek imzayı atması bekleniyor.



