Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Umut Bozok, adım adım Trabzonspor'a
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun gol kralı Umut Bozok'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı gelen haberler arasında.
Süper Lig'de haftayı 5-2'lik Antalyaspor mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor 'da gözler bir kez daha transfere çevrildi. Geçen sezon gol krallığı tacını takan Umut Bozok'ta sona doğru... Fransız ekibi Lorient'in oyuncu için 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeline 'tamam' dediği, fakat Bordo-Mavililer'in bu ücreti yüksek bulduğu öğrenildi.
Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı gelen haberler arasında. Transfer edilmesi halinde hazır bir şekilde gelecek olan golcü oyuncu, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisinde kadrodaki yerini alabilir.