Süper Lig'de haftayı 5-2'lik Antalyaspor mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor 'da gözler bir kez daha transfere çevrildi. Geçen sezon gol krallığı tacını takan Umut Bozok'ta sona doğru... Fransız ekibi Lorient'in oyuncu için 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeline 'tamam' dediği, fakat Bordo-Mavililer'in bu ücreti yüksek bulduğu öğrenildi.

Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı gelen haberler arasında. Transfer edilmesi halinde hazır bir şekilde gelecek olan golcü oyuncu, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisinde kadrodaki yerini alabilir.







