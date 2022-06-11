Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Trezeguet harekatı

Yeni sezonda kadroyu koruyup nokta transferlerle eksiklerini gidermeyi hedefleyen Trabzonspor , Nwakaeme'nin imzaya yanaşmaması sonrası sol kanat için alternatifleri masaya yatırmıştı. Bordo-Mavililer'in geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir'de forma giyen Trezeguet'yi gündemine aldığı iddia edildi. Yarım sezonda Turuncu-Lacivertli takımla Süper Lig 'de çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 4 de asist yapan 27 yaşındaki oyuncu için bonservisinin bulunduğu Aston Villa Kulübü ile temasa geçildiği bildirildi.

Visca etkisi yaratabilir

İtalyan kaynakların iddiasına göre Bordo-Mavililer'in, Mısırlı sol kanat için İngiliz ekibine teklifini ilettiği ve cevap bekledikleri belirtildi. Trezeguet için hem Türkiye'den hem de başka ülkelerden teklifler olduğu kaydedildi. Abdullah Avcı'nın daha önce Kasımpaşa'da da forma giyen Mısırlı oyuncuyu ligimizi tanıması nedeniyle uyum sorunu yaşamadan katkı vereceğine inandığı için alınmasını istediği öğrenildi. Trezeguet'nin devre arasında Başakşehir'den Avcı'nın isteğiyle transfer edilen ve forma giydiği ilk 7 maçta attığı 5 golle puan farkının açılmasına katkıda bulunup şampiyonlukta pay sahibi olan Visca gibi kısa sürede uyum sürecini atlatabileceği öngörülüyor.