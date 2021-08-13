Son dakika | Trabzonspor transfer haberi: Siopis atağı!

Trabzonspor , ön libero transferinde rotayı yurt içine çevirdi. Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği Manolis Siopis için devrede. Alanyaspor ’la 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde ilk sıcak temas kuruldu. Abdullah hocanın, meslektaşı Çağdaş Atan’ı aradığı ve Alanyaspor teknik direktöründen Siopis’le ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi, yıldız ön libero için girişimlere başlarken, kısa zaman içinde resmi teklifin yapılması bekleniyor.





Alanyaspor cephesi de Trabzonspor’un Siopis’e ilgisini doğrularken, FANATİK'e yapılan açıklamada “Biz hedefi olan her oyucunun önünü açarız. Geçmişte de böyle yaptık. Trabzonspor ülkedeki 4 büyük kulüpten biri. Siopis de hedefleri yüksek olan bir oyuncu. Mali konularda orta yol bulunursa elbette transfere onay veririz” denildi.

FANATİK ÖZEL | Safa Can Konuksever