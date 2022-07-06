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Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Şimdi sıra stoper transferinde!

Trezeguet transferi sonrası gözler stopere çevrildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “3 isimle görüşüyoruz” derken, gündemde Marlon, Kaan Ayhan ve Bartra var...

06 Temmuz 2022, Çarşamba 07:41 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Şimdi sıra stoper transferinde!

Denswil, Doğucan, Eren Elmalı ve Larsen’in ardından 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştiren Fırtına’da, transfer harekâtı sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı son açıklamada, “İlk planlamada hocamız 6 transfer istemişti. Bu 6 mevkiden 5’ine takviye yaptık. Kalan tek bölge sağ stoper. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. 3 isimle temaslar var” derken, 1 hafta içinde bu konunun da çözülmesi planlanıyor. Kaan Ayhan için Sassuolo ile pazarlıklarına devam eden Bordo-Mavililer, Shakhtar’ın Brezilyalı stoperi Marlon için de masadan kalkmış değil. Yıldız savunmacı her ne kadar önceliğinin İtalya olduğunu belirtse de beklediği teklifleri alabilmiş değil.

Marlon’a yoğun pres

Trabzonspor opsiyonlu bir şekilde 2 senelik kiralama formülü üzerinden teklifini yineledi. Gündemdeki diğer oyuncu ise Bartra. Real Betis’le 1 yıl kontratı kalan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, Kaan ve Marlon’a göre listede daha geride. Bu 3 oyuncunun yanı sıra ismi gizli tutulan 1-2 stoper adayının daha listede bulunduğu öğrenildi.

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