Geçtiğimiz sezon Marek Hamsik’i alarak bombayı patlatan Trabzonspor , bu kez savunmaya üst düzey bir transfer yapmaya hazırlanıyor: Jerome Boateng. İlk hedefini Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak olarak belirleyen Bordo-Mavililer’de teknik direktör Abdullah Avcı, o arenada defalarca boy göstermiş deneyimli 1-2 ismin takıma katılmasıyla işlerin daha kolaylaşacağı görüşünde. Şampiyon hoca, Boateng’i tam da bunun için istiyor. Bayern Münih’le 2 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan, Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda tam 85 maça çıkan Alman stoperin tecrübesiyle takıma eşik atlatacağını düşünen Avcı, öncelikle sağlam bir savunma kurgusu oluşturmayı hedefliyor.

Ayrılık sinyali verdi

10 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından Lyon’a transfer olan Boateng, Fransız kulübünde geçen sezon 27 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki yıldız stoper, kısa zamanda önce yaptığı açıklamada “Yarışmacı bir takımda mücadele edip, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum” demiş ve Ligue 1’i 8. sırada bitiren Lyon’dan ayrılacağının sinyalini vermişti. Bordo-Mavililer, 1 yıl daha Lyon’la sözleşmesi bulunan Boateng’i, yarı maaşını ödeyerek kiralamaya çalışıyor. Yönetim bu transferde şartları zorluyor.

3'lü savunma planı

Şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamalarda, yeni sezonda farklı taktik planlar üzerinde duracağını söyleyen teknik direktör Abdullah Avcı, kamp döneminde 3’lü savunmayı denemeyi düşünüyor. Boateng transferinin gerçekleşmesi halinde Avcı’nın eli güçlenecek. Boateng’i üçlünün ortasında veya sağında kullanmayı planlayan başarılı hoca, kiralık kontratı biten Denswil’in de kalmasını istiyor. Bordo-Mavililer, gidişata göre defans hattına sonradan bir yerli stoper daha alabilir.

MİNİ YORUM (MEHMET ÇAĞRI DAVRAN)

Bir stoperden fazlası

Jerome Boateng, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası zaferlerinin de bulunduğu sayısız kupalar kazandı. Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nda yıllarca savunmanın değişmez ismi oldu. Onu çok rahatlıkla, dünyanın en iyi stoperleri arasına koyabilirsiniz. Artık 33 yaşına geldi ama tecrübesi ve oyun bilgisiyle en az 2 sene daha üst seviye oynar. 1.92 cm boyunda, hava toplarında ve ikili mücadelelerde etkili. Pozisyon alma becerisi yüksek olduğu için genelde doğru hamleleri yapmakta çok başarılı. Bir savunma oyuncusu olarak üst düzey bir tekniği var ve sol ayağı da sağ ayağı kadar düzgün. Geriden oyun kurabiliyor ve savunma arkasına tehlikeli uzun paslar atabiliyor. Topla rakip sahaya çıkışlar yapabiliyor. Hem üçlü hem de dörtlü savunmada oynayabiliyor. Hızlı oyunculara karşı zorlanabilir mi? Bence evet. Orada sıkıntı yaşayabilir. Ancak Türkiye’ye gelmesi durumunda, Süper Lig seviyesinin çok üzerinde bir stoper ve lider olduğunu daha ilk maçtan göstereceği kesin.



