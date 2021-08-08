Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet transferinde ilk istediği isim olan Andreas Cornelius için Bordo-Mavililerin aşama kaydetmesinden sonra, oyuncunun kulübü Parma yan çizmeye başladı.

İtalyan kaynaklara göre; Cornelius'un zorunlu satın alma bonservisi için Atalanta'ya 8.4 milyon Euro ödeyen Parma, daha önce 5 milyon Euro'ya el sıkıştığı Trabzonspor'a "Biz 8.4 milyon Euro'ya bonservisini aldık sizin 5 milyon Euro'luk teklifiniz yetersiz." şeklinde cevap verdi.

Trabzonspor'a ilk olarak "Siz Cornelius'la anlaşın biz uzlaşmadan yanayız" mesajı veren İtalyan ekibinin bu çıkışı Bordo-Mavili yönetimi şaşırttı.





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