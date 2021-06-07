Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Önce Hamsik, sonra Sörloth!

Gervinho ve Bruno Peres transferiyle yaz dönemine çok hızlı giren Bordo-Mavililer, art arda bombaları patlatmak istiyor. Orta sahaya yapılacak takviye konusunda Marek Hamsik’le yoğun şekilde görüşmeleri sürdüren Trabzonspor , mutlu sona çok yaklaştı. 1.5 milyon Euro garanti ücret artı 600 bin Euro imza parasına ek olarak başarı bonuslarının da yer aldığı bir kontrat teklif eden Bordo-Mavililer, Hamsik’in menajerinden olumlu yanıt aldı. Senelik 2.5 milyon Euro isteyen Slovak yıldızla orta yolu bulmak üzere olan Fırtına, hafta içinde bu işi bitirmeyi hedefliyor. Slovakya Milli Takımı’nda olan Hamsik, el sıkışıp turnuva sonrasına transferi bırakmak istese de, Trabzonspor mutlaka ön protokol yaparak masadan kalkmayı planlıyor.





Sörloth sıcak bakıyor

Hamsik transferini tamamladıktan sonra tek hedef Sörloth olacak. Norveç Milli Takımı ile son hazırlık maçına çıkan yıldız forvet, kiralık olarak Trabzonspor formasını tekrar giymeye sıcak bakıyor. Ancak kulübünün kararını bekliyor. Leipzig’in yeni hocası Jesse Marsch’ın bu hafta Sörloth konusunu netleştirmesi bekleniyor. Eğer Leipzig, Kuzey’in Kralı’nı kiralamaya karar verirse, Başkan Ahmet Ağaoğlu tekrar görüşmelere başlayacak. Bu transfer süreci zor olsa da, Trabzonspor Yönetimi tüm şartları zorlayacak.

Safa Can Konuksever



