Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor ’un transfer gündeminde bulunan Samet Akaydın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

61saat’e konuşan Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak “Trabzonspor Kulübü’nün Samet Akaydın’a olan ilgisi ve alakasından haberdarız. Bize sözlü olarak 750 bin Euro ve Yunus Mallı ve Abdulkadir Parmak’ı verdiler. Bu teklifi kabul etmedik. Parmak olsaydı belki düşebilirdik ama o da Kayseri’ye gitti. Yunus Mallı’nın mevkileri bizde dolu. Ederini bulmadan Samet’i satmak istemiyorum. Samet’e de görüşmemizde bunu söyledim. “ dedi.

3 MİLYON’DAN AŞAĞI VERMEM

Samet için belirlediği bonservis bedelini de açıklayan Sancak “3 milyondan aşağı vermeyi düşünmüyorum. Oraya aldığım adama da ona yakın bir bedel ödeyeceğim.Trabzonspor'a da başarılar diliyoırum” Ifadelerini kullandı.