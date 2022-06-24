FIFA’nın Ukrayna ve Rusya’da oynayan yabancı futbolculara 1 yıllığına sözleşmelerini askıya alma hakkı tanımasının ardından Brezilyalı stopere ilgi arttı. PSV ve Fiorentina’nın yanı sıra 2 Brezilya kulübü, Marlon’u 1 seneliğine kiralamak istiyor. Geçtiğimiz yıl Shakhtar’ın 12 milyon Euro ödeyerek Sassuolo’dan kadrosuna kattığını Marlon, teknik direktör Abdullah Avcı’nın 1 numarası konumunda. Ancak FIFA’nın kararı sonrası bu transferde piyasa hayli kızıştı. Fırtına, 2 yıllık kiralama önerisi ve satın alma opsiyonuyla Ukrayna ekibini ikna etmeye çalışacak. 26 yaşındaki sağ stoper Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle ilk etapta Trabzonspor ’un ilgisine sıcak baksa da üst üste teklifler gelmesinin ardından düşünmek için süre istediği öğrenildi.