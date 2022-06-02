Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynayıp gruplara kalmak için mücadele edecek olan bordo-mavililer, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirecek olan Fırtına, bütün transferleri Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turuna yetiştirmek istiyor.

Planlamalarını bu yönde yapacak olan Trabzonspor , transferde büyük ses getirecek gibi görünüyor. Son olarak o ses getirecek futbolculardan birisinin de Paris Saint-Germain'den transfer edileceği belirtildi. PSG'nin yeni sezon planlamalarında düşünmediği Layvin Kurzawa için Frasız basını flaş bir iddiada bulundu. Yapılan haberlerde 29 yaşındaki Fransız sol bekin Türkiye'den Trabzonspor ile görüştüğü iddia edildi. Bu sezon yalnızca 1 Ağustos 2021'de Süper Kupa maçında Lille'e karşı 9 dakika süre alan Kurzawa'nın sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

13 kez Fransa Milli Takımı'nda oynayan Kurzawa, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımın başına geçen Mauricio Pochettino'nun gelişiyle birlikte gözden düştü. Diallo ve Bernat'ın ardından 3'üncü savunmacı olarak değerlendirilen Kurzawa'nın PSG ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Hücumcu bir bek oyuncusu olan Kurzawa, PSG ile ligde 153 maça çıkıp 14 gol 23 asist yaptı. (Skorer)