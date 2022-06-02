Abdullah Avcı, Visca’nın transfer hikayesini anlatırken, “Eski oyuncum ve çok severim” dediği menacer Hadis Zubanovic, Konyaspor forması giyen Amir için de devrede. Visca’yla beraber Konyaspor’un yıldızı Amir’in de temsilciliğini yapan Zubanovic, görüşmeler için çağrıldı. Konyaspor’la görüşen Fırtına, henüz teklifi resmileştirmese de oyuncu cephesinin de şartlarını öğrendikten sonra hareket edecek.



