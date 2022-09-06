Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Kanada iki aday

Trabzonspor 'da transfer çalışmaları son 3 güne girilirken devam ediyor. Öncelikli hedef Olympiakos forması giyen Georgios Masouras... Ancak Yunan kulübünün başkanının katı tutumu nedeniyle transfer bir türlü gerçekleşmiyor. Bakasetas ile görüşen Yunan yıldız Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor ancak başkanı transfere yanaşmıyor. Trabzonspor, Masouras için son bir teklif daha yaparken İngiltere'den sürpriz bir haber geldi... Southampton, sol ve sağ kanatta oynayabilen 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Nathan Redmond'u menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerdi.

Hatırlanacağı üzere, Beşiktaş yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu transfere onay verdiği, Masouras transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda İngiliz yıldız için hamle yapılacağı belirtildi. Öte yandan Trabzonspor'a önerilen isimler arasında Everton forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Andros Townsend da yer alıyor. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor'da forma giyen eski takım arkadaşı Gbamin ile görüştüğü ve takım ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. (Takvim)