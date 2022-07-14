Son dakika | Trabzonspor transfer haberi: Jason Denayer atağı!

Olympique Lyon ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Jason Denayer'e Süper Lig'den yeni talip çıktı. Beşiktaş ve Galatasaray 'ın gündemine gelen Belçikalı savunmacı için son şampiyon Trabzonspor devreye girdi.





Foot Mercato'nun haberine göre Trabzonspor, Jason Denayer'i kadroya katmak için çalışmalara başlamış durumda. Yürütülen görüşmelerde Trabzonspor'un son derece aktif olduğu ve Belçikalı savunmacıyı kadroya katmak adına önemli çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Denayer'e Türkiye'den olan ilginin yanı sıra Fransa'dan Rennes ve İspanya'dan Celta Vigo, Sevilla, Valencia, Villarreal gibi takımların da talip oldukları aktarılıyor.