Fırtına, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Ajax’la Ahmetcan için önceki gün anlaşmaya varmıştı. Takımla beraber Danimarka’ya giden genç oyuncunun menaceri de dün Hollanda ekibinin yöneticileriyle bir araya geldi. Oyuncu tarafında da herhangi bir pürüz yaşanmadığı ifade edildi. Ajax, bonservisine 9.5 milyon Euro ödeyeceği Ahmetcan’la 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme yapacak. Başarılı oyuncunun yıllık ücretinin de bonuslarla beraber 1 milyon Euro olacağı ifade edildi. Ahmet’in sonraki satışından Trabzonspor ’un yüzde 15’lik payı bulunuyor. Hollanda devi, genç yıldız adayının sözleşmesine ayrıca yüksek bir serbest kalma bedeli yazacak. Bu rakamın transferle beraber duyurulması bekleniyor.