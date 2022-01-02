Son dakika Trabzonspor transfer haberi! İkinci plan Efecan Karaca

Alanyaspor Yönetimi’ne yaklaşık 1 hafta önce “Efecan’ı istiyoruz” diye haber gönderen Bordo-Mavililer, Visca konusundaki gelişmelerin ardından bu transferi ikinci plana atmıştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, resmi teklif gelmesi halinde Efecan’ın önünü açacaklarını yakın çevresine söyledi. Visca işinin netleşmesiyle, Efecan Karaca’nın Trabzonspor ’la ilgili durumu da belli olacak. 32 yaşındaki kanat oyuncusunun Alanyaspor’la yarım sezon kontratı kaldı.