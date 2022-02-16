Son dakika Trabzonspor transfer haberi! İkinci gençlik operasyonu! Yusuf Barasi, Erkan Eyibil, Eyüp Aydın...
Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Devre arasında yaptığı 9 takviyenin 5'inde genç isimlere yönelen Trabzonspor kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Bordo- Mavililer'in Alkmaar'dan Yusuf Barasi, Antalya'dan Erkan Eyibil ve Bayern Münih'ten Eyüp Aydın için harekete geçtikleri iddia edildi.
Trabzonspor bir yandan şampiyonluğa giderken diğer taraftan geleceğe yönelik transfer hamleleri de yapıyor. Devre arasında kadrosuna 9 takviye yapan ve bu isimlerden 5'i genç oyunculardan olan Fırtına, forvetler Emrehan Gedikli, Enis Destan ve Batuhan Kör ile ön libero Kerem Şen ve stoper Taha Altıkardeş'i renklerine bağlamıştı.
3 gurbetçi listede
Karadeniz ekibinin gençlik operasyonuna 3 gurbetçi ile devam etmeyi planladığı iddia edildi. Fırtına'nın listesindeki isimlerden biri Erkan Eyibil. 2001 doğumlu forvet arkasını Kırmızı-Beyazlılar Alman ekibi Stuttgart'a kiralamıştı.
Alkmaar forması giyen 2003 doğumlu forvet Yusuf Barasi Bordo- Mavililer'in gündemindeki diğer isim. Karadeniz ekibinin Bayern Münih B Takımı'nda oynayan 2004 doğumlu ön libero Eyüp Aydın'ı da listesine aldığı öğrenildi. 3 isimle ilgili girişimlerin başladığı iddia ediliyor.