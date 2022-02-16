Trabzonspor bir yandan şampiyonluğa giderken diğer taraftan geleceğe yönelik transfer hamleleri de yapıyor. Devre arasında kadrosuna 9 takviye yapan ve bu isimlerden 5'i genç oyunculardan olan Fırtına, forvetler Emrehan Gedikli, Enis Destan ve Batuhan Kör ile ön libero Kerem Şen ve stoper Taha Altıkardeş'i renklerine bağlamıştı.

3 gurbetçi listede

Karadeniz ekibinin gençlik operasyonuna 3 gurbetçi ile devam etmeyi planladığı iddia edildi. Fırtına'nın listesindeki isimlerden biri Erkan Eyibil. 2001 doğumlu forvet arkasını Kırmızı-Beyazlılar Alman ekibi Stuttgart'a kiralamıştı.

Alkmaar forması giyen 2003 doğumlu forvet Yusuf Barasi Bordo- Mavililer'in gündemindeki diğer isim. Karadeniz ekibinin Bayern Münih B Takımı'nda oynayan 2004 doğumlu ön libero Eyüp Aydın'ı da listesine aldığı öğrenildi. 3 isimle ilgili girişimlerin başladığı iddia ediliyor.