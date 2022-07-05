Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Gervinho ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor 'da kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Koita, Flavio, Diabate ve Trondsen ile yolların ayrılması beklenirken, yine yabancı kontenjanında yer açabilmek adına bir ismin daha gönderilmesi gündeme geldi.

Bu oyuncunun da geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve lisansı iptal edilip sezon sonu için yeniden anlaşma yapılan Gervinho olduğu öğrenildi.

Bu arada dün başlayan ve 16 Temmuz'da bitecek olan Slovenya kampına Erce Kardeşler, Tronden, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus Mallı, Diabate, Salih Kavrazlı, Enis Destan, Batuhan Kör ve Koita'nın yanı sıra sakatlığı süren Peres götürülmedi. (Sabah)