Trabzonspor , forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transfer olmasından sonra hücum bölgesine takviye yapmak için görüştüğü isimlerden birisi olan Lorient forması giyen Umut Bozok için anlaşma sağladı.

Fırtına, milli futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşmenin son detaylarını görüşmek için Trabzon'a çağırdı. 25 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak 15:45 sularında Trabzon'a iniş yaptı.

Bordo mavili takımın yetkililerinin havalimanında karşıladığı Umut Bozok, bir dizi işlem sonrasında sözleşmeye imza atacak. Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

GEÇEN SEZONUN GOL KRALI

Umut Bozok, geçen sezon Kasımpaşa ile fırtınalar estirdi. 25 yaşındaki golcü futbolcu Süper Lig 'in 2021-2022 sezonunu 20 golle gol kralı olarak tamamladı. Ayrıca İstanbul ekibiyle gösterdiği performansla milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da gözüne girdi ve listeye davet edildi.

Umut Bozok, geçen sezon çıktığı 41 maçta 20 gole imza atarken 8'de asist yaptı.



