Trabzonspor yönetimi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaptan Uğurcan Çakır’ın transferi için istenen bonservis rakamı gelmemesi halinde rotasını belirledi.

43 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 43 maçta sahaya çıkarken kalesinde 46 gol gördü. Uğurcan Çakır 13 maçta ise kalesini gole kapattı. Uğurcan, A Milli Takım formasını ise 20 kez giydi. Bordo mavili eldivenin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

"UĞURCAN'A AVRUPA'NIN 4 BÜYÜK LİGİNDEN İLGİ VAR"

Geçtiğimiz günlerde transfer hakkında açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır, "Uğurcan'a, Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro arası olacak, üstü olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

FULHAM PEŞİNDE

Bilindiği üzere, başarılı kalecinin ismi uzun süredir Fulham ve Leeds United gibi takımlarla anılıyordu. İngiltere basınında yer alan habere göre; Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Fulham, kalesini güçlendirmek amacıyla arayışlarına başladı. İngiliz takımının ilk hedefi ise Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Ada ekibi başarılı kaleci için bordo-mavililerle görüşmelerini sürdürüyor

PREMIER LİG HAYALİ

Sezon boyunca "önce şampiyonluk, sonra transfer" mesajı veren Uğurcan Çakır, çeşitli mecralarda verdiği röportajlarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti.

SÖZLEŞMEYE ZAM

Tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinde iyileştirmeye gitmeyi planlayan bordo mavili yönetimin yabancı oyuncuların aldığı ücretleri göz önünde bulunduracağı öğrenildi.

2.1 MİLYON EURO

Geçen sezon 9 milyon TL alan kaptan Uğurcan’a geçtiğimiz haftalarda sözleşme imzalanan ve imza parasıyla birlikte senelik yaklaşık 2.3 milyon Euro alacak Stefano Denswil’e yakın bir ücret önerilmesi bekleniyor.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da kalırsa 2.1 milyon Euro kazanması bekleniyor. (Ajansspor)