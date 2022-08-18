Bir yandan Ahmetcan’ı gönderdiği Ajax’tan Naci Ünüvar’ı kadrosuna katmaya çalışan Trabzonspor , diğer taraftan Alanyaspor ’la Efecan Karaca, Adana Demirspor’la da Samet Akaydın için temasta...

Naci her an bitebilir

Ahmet Can Kaplan’ın transferi sürecinde Ajax’la samimi ilişkiler kuran Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebiyle Naci Ünüvar gündeme gelmişti. 19 yaşındaki yıldız adayının kiralanması için Hollanda deviyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Abdullah Avcı da Naci’yi ikna ediyor. Genç oyuncuyla bizzat görüşüp bu sezona dair onunla ilgili planları anlatan tecrübeli çalıştırıcı birçok transferde olduğu gibi Naci konusunda da önemli rol üstleniyor.

Efecan dünden razı

Alanyaspor’la sözleşme yenilemesine karşın verdiği her röportajda, “Trabzonspor gibi bir takımla adımın anılması gurur verici” diyen Efecan Karaca için Alanyaspor’la bir kez daha masaya oturulacak. Visca’nın sakatlanması, Kouassi’nin ise beklentilerin çok altında kalması transferi mecbur kıldı. Efecan’ın menaceriyle yapılan görüşmede oyuncu tarafında sorun yok. Deneyimli sağ kanat uzun yıllardır hayalini kurduğu büyük takım hedefini gerçekleştirmeyi çok istiyor.

Samet’e ilgi var

Ahmetcan’ın Kaplan’ın Ajax’a transfer olmasıyla beraber Trabzonspor’da stoper rotasyonunda da oyuncu eksiği oluştu. Bu mevkii de geçen sezon olduğu gibi bu yıl sorun yaşamak istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, savunmaya mutlaka bir takviye daha istiyor. Bu doğrultuda iç piyasadaki oyunculara yönelen Fırtına’nın Adana Demirspor’daki performansıyla dikkat çeken Samet Akaydın’ı yeniden gündemine aldığı ifade edildi. Oyuncuyla ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’la görüşme yapılacak.



