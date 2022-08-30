Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Fırtına'dan Cedric Bakambu atağı! İlk teklif yapıldı
Yeni sezona beklentilerin altında başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekipte gündeme gelen son isim Marsilya forması giyen Cedric Bakambu oldu.
Süper Lig 'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor , kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum hattı için bir takviye daha yapmanın peşinde.
Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyen Cedric Bakambu girdi.
Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.
Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi. (Sabah)