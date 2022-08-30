Süper Lig 'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor , kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum hattı için bir takviye daha yapmanın peşinde.

Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyen Cedric Bakambu girdi.

Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.

Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi. (Sabah)



