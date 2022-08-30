Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Trabzonspor 'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğunda önemli rol oynayan yıldız isim takıma veda ediyor.

CORNELIUS AYRILMAK İSTEDİ

Geçen sezonun flaş oyuncularından Cornelius’un son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından mutsuz olduğu kaydedildi. Danimarkalı golcünün taraftarın tepkisi ve eleştirilere anlam veremediği iddia edilmişti.





2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

KOPEHAG'A DÖNÜYOR

Trabzonspor'da Andreas Cornelius eksi takımı Kopenhag'a dönüyor. Danimarka ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi.

6 MİLYON EURO

Danimarka basınının haberine göre; Trabzonsporlu Cornelius, 6 milyon Euro'ya eski takımı Kopenhag'a satılıyor. BT'nin verdiği bilgiye göre Andreas Cornelius, FC Kopenhag ile uzun süredir iletişim halindeydi ve yakın zamanda bir çocuğu olunca aile eve dönmek istedi.





'SIKIŞIP KALDIM'

Trabzonspor’un en büyük gol umutlarından Cornelius, hem Kopenhag’a elenmelerini hem de kendisinin iki maçta da suskun kalmasını Danimarka basınına değerlendirmişti.

Ekstra Bladet Gazetesine konuşan ve öncelikle kendisinin rakip defans arasında sıkıştığını belirten bordo-mavili futbolcu, “Beni marke eden Denis Vavro’nun yeterince baskı altında olduğunu düşünmüyorum. Yeterince hızlı oynamadığımız için maç boyunca iki stoper ile altılı arasında sıkışıp kaldım” diye konuştu.

"BİR HAYAL GERÇEK OLDU"

Danimarka basını da zorlu maça geniş yer ayırmıştı. Ekstra Bladet ‘Kopenhag’ın yeni kralı’ başlığını atarken, “Parken Stadı’ndaki ilk maçı 2-1’lik bir sonuçla kazanan Kopenhaglılar rövanşta en zeki ve en olgun takımdı. Bu nedenle de şimdi bankadaki hesabında 200 milyon kron (500 milyon TL) var” ifadelerini kullandı.

TV2 Sport, ‘Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında Kopenhag tarihinde 5. kez yer alacak. Çünkü, Şampiyonlar Ligi elemelerinin son aşamasında Cornelius ve Larsen’li Trabzonspor’u elediler’ sözleriyle galibiyeti duyururken, DR Sport da ‘Bir hayal gerçek oldu’ Başlığını attı, “FC Kopenhag’ın bu denli ilerlemesinin arkasındaki kişi, Trabzon’da mükemmel kurtarışlar yapan kulübün kalecisi Avustralyalı Mathew Ryandı” değerlendirmesinde bulundu.

KOPENHAG'A DEVLER LİGİ'NDE ZOR GRUP

Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund, Manchester City ve Sevilla ile aynı gruba düştü. (Skorer)



