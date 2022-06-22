Yine transferin en hareketli takımı olan Trabzonspor ’un gündemine sürpriz isimler girmeye devam ediyor. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden Sivasspor ’un deneyimli ismi Hakan Arslan’ın takıma kazandırılmasını istedi. Tecrübeli futbolcuya daha önce de ilgisi olan Avcı, geçen sezon başında da Hakan’ı kadrosunda görmek istemişti. Ancak o dönem kulüpler anlaşmaya varamamıştı. Oyuncu tarafı son derece sıcak. Hakan Arslan kariyerinin son döneminde Trabzonspor’da forma giymeyi fazlasıyla arzuluyor. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili Trabzonspor ve Sivasspor arasında görüşme gerçekleşecek.

Bu kez uzak değil

Rıza Çalımbay her fırsatta, “Teklif gelen oyuncumuzun önünü kapamayız” diyor. Geniş rotasyonda Hakan gibi tecrübeli bir isme kadroda yer vermek isteyen Avcı ise transferin gerçekleşmesini bekliyor. Sivasspor, bonservis için düşünülenden daha yüksek bir rakam istemezse Hakan Arslan’ın bu kez Trabzonsporlu olması uzak ihtimal değil.

Süleyman Hatısaru