Konuyla ilgili daha önce Hollanda basınına konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, “Bizimle kalmasını istiyoruz. Şampiyonlukta önemli katkı sağladı. Ancak kolay bir transfer değil” demişti. Bonservisi elinde olan başarılı savunmacı senelik 1.5 milyon Euro maaş talep ederken, imza parası da istemişti. Trabzonspor ise yıllık ücrette en fazla 1.3 milyon Euro ödeyebileceklerini oyuncu tarafına iletti. Denswil için Beşiktaş ’ın da ilgisi var. Vida ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, Denswil’in menaceriyle dirsek temasında.



