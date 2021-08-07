Bordo-Mavili taraftarların en çok merak ettiği konu, yeni forvetin kim olacağı... Şu ana kadar Gervinho, Hamsik, Bruno Peres veKoita’nın yanı sıra Dorukhan ile İsmail Köybaşı’nı renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, kaliteli bir golcüyü mutlaka kadrosuna katacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın aylar önce yönetime verdiği listenin ilk sırasında Andreas Cornelius’un ismi yazıyordu. Yönetim, hem oyuncu cephesi hem de kulübü Parma ile uzun görüşmeler yapmasına rağmen, Danimarkalı futbolcunun menacerinin yüksek talepleri nedeniyle bir türlü orta yol bulunamamıştı. EURO 2020 sonrası bir kez daha temas kurulan Cornelius ile geçtiğimiz günlerde yeniden görüşmeler başladı. Daha önce yıllık 3 milyon Euro’ları bulan bir maliyeti bulunan Cornelius’un yüksek maaş inadı kırılmış gözüküyor.

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Parma ile uzlaşma yakın

Trabzonspor ’un planı, oyuncuyu 2 milyon Euro civarı bir ücrete ikna etmek. Bonservisi konusunda ise Parma ile temaslar kesilmedi. Daha önce Gervinho’nun transferi sürecinde İtalyan kulübüyle iletişim kuran Bordo- Mavililer, Cornelius’un bonservisi için uzlaşma zemini oluşturdu. Yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir rakam gözden çıkarıldı.

Safa Can Konuksever



