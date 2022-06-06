Trabzonspor , son 3 transfer döneminde de Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmaya çalışırken, İtalyanlar’a göre Mert Müldür için teknik direktör Abdullah Avcı daha istekli. Çizme basınında Bordo-Mavililer’in 23 yaşındaki savunmacıyla yakından ilgilendiği ve Sassuolo cephesinin nabzını yokladığı belirtildi. Fakat hem maliyet faktörü hem de oyuncunun olası bir ayrılıkta kariyerine Avrupa’da devam etme isteği nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali zor gösteriliyor. Sassuolo’nun 2019’da 4.7 milyon Euro ödeyerek Rapid Wien’den kadrosuna kattığı Mert, geçen sezon Serie A’da 31 karşılaşmaya çıktı.

8 milyonluk beklenti

Hem sağ bek hem de stoperde görev yapan gurbetçi yıldız, Abdullah Avcı’nın “2 oyuncu almak yerine, farklı bölgeleri kapatabilecek tek futbolcu alabiliriz” tanımına uyuyor. Fakat olası bir transfer pazarlığında İtalyan ekibinin 8 milyon Euro’dan kapıyı açması bekleniyor.