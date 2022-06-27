İtalya’dan Tuttomercato’nun haberine göre; Abdülkadir Ömür ile Roma yakından ilgileniyor. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Çizme temsilcisinin yanı sıra İspanya’dan Sevilla’nın da uzun süredir Abdülkadir’i takip ettiği belirtildi. Fırtına’nın 23 yaşındaki yıldızı, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada artık kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğinisöylemişti. Trabzonspor Yönetimi’nin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Abdülkadir için 10 milyon Euro’luk bonservis beklentisi var. Abdülkadir Ömür’ün adı,uzun süredir Nice, Lille ve Marsilya gibi Fransız kulüpleriyle de anılıyor.