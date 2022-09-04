Son dakika Trabzonspor transfer haberi! 2 futbolcu acil koduyla listede!
Sağ bek bölgesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle transfer yapmak isteyen Trabzonspor, acil koduyla listesine 2 Türk futbolcuyu dahil etti. Bordo mavililer, Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı ve Alanyaspor'da oynayan Tayfur Bingöl'ü hedefliyor. Son kararı Avcı verecek.
Trabzonspor 'da kulüpte sağ bek sakatlıkları sonucunda bu bölgede Larsen dışında oyuncu kalmadı. Bruno Peres'in lisansı çıkarılmazken, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz ocak ayından önce sahalara dönemeyecek. Bu nedenle acil koduyla defansa takviye kararı alan yönetim, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ile Beşiktaş 'ın da peşinde olduğu Alanyaspor 'dan Tayfur Bingöl'ü listeye aldı. Bu iki oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi.