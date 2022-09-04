Trabzonspor 'da kulüpte sağ bek sakatlıkları sonucunda bu bölgede Larsen dışında oyuncu kalmadı. Bruno Peres'in lisansı çıkarılmazken, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz ocak ayından önce sahalara dönemeyecek. Bu nedenle acil koduyla defansa takviye kararı alan yönetim, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ile Beşiktaş 'ın da peşinde olduğu Alanyaspor 'dan Tayfur Bingöl'ü listeye aldı. Bu iki oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi.