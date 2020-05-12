SON DAKİKA! Trabzonspor test sonuçlarını açıkladı

Türkiye'de corona virüs vaka sayılarının azalması ve TFF'nin 12 Haziran'da liglerin başlayacağını duyurması üzerine takımlar antrenmanlarını yapmaya başlamışlardı.

Her kulüp belirli aralıklarla futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlarına corona virüs testi yapmaya başladı.

Trabzonspor, dün yaptıkları corona virüs testinin sonuçlarını açıkladı.

Bordo mavililer resmi internet sitesinden "Bilgilendirme | Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleriyle takımda hiçbir vakaya rastlamadıklarını duyurdular.