Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Taksim'de gergin dakikalar yaşandı. Trabzonspor taraftarı İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Store'a saldırdı.

Bazı Trabzonsporlu taraftarlar, mağazada maddi hasar yaratırken, saldırıdan etkilenen bir GS Store çalışanı, "Kepenkleri indirmek zorunda kaldık. Çalışamıyoruz, mağazayı kapattık." sözlerini kullandı.

Mağazanın kapanmasının ardından Bordo-Mavili taraftarlar olay yerinden uzaklaştı. Bir çok Galatasaray taraftarı da sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi.

Saldırı anı bir taraftarın kamerasına tarafından da görüntülendi.