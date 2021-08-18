Süper Lig'e Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle oldukça iyi bir giriş yapan Trabzonspor , bir süredir uğraş verdiği defansif orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, Alanyaspor ile anlaşma sağlayarak Yunan oyuncu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor, transfer için Alanyaspor'a 1 milyon Euro bonservis ödeyecekken anlaşmada 100 bin Euro'luk da bir bonus maddesi bulunuyor. Trabzonspor, sonraki satıştan da Alanyaspor'a %20'lik bir pay taahhüt ederken Siopis ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

FANATİK ÖZEL | Yakup Çınar