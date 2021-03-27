Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan Koita dışında tanıdık bir isimle daha görüşmelere başladı. Bu sezonki performansıyla lige damga vuran isimlerden Salih Uçan gündeme geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Galatasaray ve Beşiktaş da istiyor.

Haziran'da serbest kalacak

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki orta saha, bu sezon Akdeniz ekibinde çıktığı 33 maçta 3 gol attı ve 4 asist kaydetti. Alanyaspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Salih, Haziran ayında serbest kalacak.









AVCI BİZZAT DEVREDE

Bordo-mavililer, iki kulübün önüne geçmek için yüksek teklif yerine, Salih'i "Bizi tercih et, yine vazgeçilmez ol" diye ikna etmeye çalışıyor. Abdullah Avcı'nın da dahil olduğu görüşmelerde kafası karışık olan Salih'in İstanbul macerası yaşadığı için Trabzon'a yakın olduğu bildirildi.