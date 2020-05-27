Süper Lig'İn lideri Trabzonspor, transfer çalışmalarına resmen başladı.

Bordo Mavililer, Balıkesirspor'la Rahmi Anıl Başaran'ı transfer ettiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne;

- Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

- Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

- Futbolcunun, Şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) %10'u, öde necektir.















