Trabzonspor, yeni sezon adına transfer çalışmalarını sürdürürken savunmanın ortasına da önemli bir hamle yapma hazırlığında. Trabzonspor'un Olympiacos forması giyen 1.97'lik stoper Pape Abou Cisse için temaslarını hızlandırdığı aktarılıyor.

Sportime'ın haberine göre Trabzonspor, Cisse için son iki günde temaslarını hızlandırmış durumda ve Olympiacos ile görüşmelerini sürdürüyor. Bir stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada yer aldığı belirtilen Cisse için bir kiralama teklifinde bulunuldu. Bu kiralama teklifi, 6 milyon Euro'luk da bir satın alma opsiyonu içermesine rağmen alınan bilgilere göre ilk teklif reddedildi.

Transfer döneminin bitimine kadar Trabzonspor'un yeni bir teklifle Olympiacos'un kapısını çalması bekleniyor.

25 yaşında 1.97 boyundaki Senegalli stoper, 2016-17 sezonunun devre arasında Ajaccio'dan 700 bin Euro karşılığında Olympiacos'a transfer olmuş ve burada gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.