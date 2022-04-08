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Son dakika! Trabzonspor Nwakaeme ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika Trabzonspor haberi...Bu sezon adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

08 Nisan 2022, Cuma 09:24 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor Nwakaeme ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig 'in açık ara lideri Trabzonspor , gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

Bordo mavililer, tecrübeli oyuncularından Anthony Nwakaeme’ye 3 yıllık yeni sözleşme teklifini gönderdi.

Buna göre teklifin 1.5 milyon Euro + maç başı + bonuslar şeklinde olduğu belirtildi. Sözleşme şartlarını kabul eden Nijeryalı futbolcu bordo mavililerle 2025 yılına kadar sözleşme uzattı.

11 GOL, 10 ASİST

Bu sezon 11 gol, 10 asistlik performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Nwakaeme, Süper Lig'de 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 20 gole katkı sağlamıştı. (Hürriyet)

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