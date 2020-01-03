Trabzonspor, Ndiaye'yi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Badou Ndiaye'nin kendisiyle ve menajeriyle prensipte anlaştık. Kiralık bir anlaşma. Ücreti için açıklama cuma günü KAP'a yapılacak. Bonservisinde opsiyon da olacak" demişti.

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