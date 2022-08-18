Son dakika | Trabzonspor Mountassir Lahtimi transferini açıkladı

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor bir transfer daha duyurdu! Bordo-Mavili takım 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi için kulübü Fath Union Sport görüşmelere başladığını duyurdu.

Mountassir Lahtimi ülkemizde Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Fas Milli Takım forması giymişti. 1.85 boyundaki oyuncu sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak görev yapabiliyor.

21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 24 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

2001 doğumlu oyuncu yabancı sınırına takılmadan TFF'nin yeni çıkardığı 21 yaş altı 10 kez milli takım forması giyen oyuncu statüsünden kadroda yer alacak.

600 bin Euro bonservis ödenecek!

Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir.

Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir.

3+1 yıllık sözleşme imzalanacak!

Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

KAP'a yapılan açıklama

Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Sekizinci transfer oldu

Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı, Mahmoud, Trezeguet, Enis Bardhi, Marc Bartra'dan sonra Mountassir Lahtimi Trabzonspor'un bu sezon 8. transferi oldu.











