Andreas Cornelius’u Kopenhag’a satan Trabzonspor , kadrosunu flaş bir isimle güçlendirdi. Karadeniz devi, uzun süredir Fenerbahçe 'nin de gündeminde yer alan Maxi Gomez'i kadrosuna kattı, ezeli rakibine transfer çalımı attı. Bordo Mavililer, transferi resmi sosyal medya hesaplarından ''Fırtına’nın Boğa’sı imzayı attı. Trabzonspor'umuza hoş geldin ‘El Toro’ Maxi Gomez!'' sözleriyle duyurdu.

Fırtına, Uruguaylı golcü için 3 milyon Euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceğini ve Valencia'ya sonraki satıştan %25 pay verileceğini açıkladı. Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Maxi Gomez'in her sezon için 1 milyon 750 bin Euro kazanacağı aktarıldı. Ayrıca 26 yaşındaki forvete her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacak.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

Bonservis

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.

Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Sözleşme ve maaş

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.