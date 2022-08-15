Trabzonspor , tecrübeli savunmacı Marc Bartra'yı kadrosuna kattı. Bordo-Mavili transferi KAP'a resmen bildirdi.

ÖDENECEK BONSERVİS BELLİ OLDU

Trabzonspor, Bartra için Real Betis'e ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı.

"Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EUR, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir."

BARTRA'NIN SÖZLEŞME ŞARTLARI

Bordo Mavili ekip, Bartra'nın sözleşme şartlarını da KAP'a bildirdi.

"Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."





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